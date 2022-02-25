Rus borsası güne yükselişle başladı

AA

Rusya pay piyasalarında oynaklık devam ederken, pay piyasalarında dünkü kayıplar kısmen telafi edildi.

Moskova Borsası, dün akşam bugün gerçekleştirilecek sabah seansının iptal edildiğini duyurmuş, sabah 09.40'ta yaptığı açıklama ile işlemlerin başlatılacağını bildirmişti.

Dünkü işlemlerde, bir ara yüzde 49 değer kaybeden RTS endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 38,3 değer kaybıyla 742,91 puandan tamamladı.

Yeni güne ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından açıklanan yaptırımlara karşın tepki alımlarıyla başlayan borsada, RTS endeksi yüzde 28 değer kazanarak 949 puana çıkarken, Sberbank yüzde 27, Gazprom yüzde 20,5, VTB Bank yüzde 13,5 ve Rosneft yüzde 13 yükseldi.

Dolar/ruble paritesi ise şu dakikalarda yüzde 2 azalışla 83,6'ya geriledi.

Analistler, RTS endeksindeki dünkü kayıpların tarihi düzeyde olduğunu anımsatarak, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.