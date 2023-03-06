Rus kadınlar doğum için Arjantin'e gidiyor

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HABERTURK.COM

Arjantin hükümetinin göç rakamlarına göre, Ocak 2022'den bu yana çoğu orta ve üst sınıftan 22,000'den fazla Rus'un evlerinden binlerce km uzakta yeni bir başlangıç yolculuk yapmasına neden oldu. Arjantinli yetkililer, kadınların sayısının giderek arttığını ve burada doğum yaptığını, bunun da yeni doğanlara anında vatandaşlık, ebeveynlerine de geçici oturma ve çalışma izni verdiğini söyledi.

KADINLAR DOĞUMA SON 3 AY KALA GELİYOR Görsel: Associated Press Wall Street Journal'ın haberine göre o kişilerden birisi de 31 yaşındaki Polina Schteiner. Moskova'dan gelen Schteiner ile kocası Buenos Aires'te karar kılmadan önce Meksika ve Brezilya'ya baktı. İki yaşındaki oğullarıyla birlikte gelen çift, bugünlerde bir bebek bekliyor. Schteiner "Kızım burada doğacak ve Arjantinli olacak" diyerek kararlarının kesin olduğunu belirtiliyor ve ekliyor "Bu, tüm aile için Rusya'daki hükümetten korunmak için bir bilet." Rusların Arjantin'e girmek için vizeye ihtiyacı yok. Arjantin göç verileri, Şubat ortası itibariyle, 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 11 bin Rus kadının ve yaklaşık 11 bin 400 erkeğin ülkeye geldiğini gösteriyor. Rus kadınların kaçının hamile olduğuna dair kesin bir veri yok, ancak Arjantinli göç ve hastane yetkilileri çok sayıda kadının hamileliğin son 3 ayında geldiğini söylüyor.

2 YILDA PASAPORT ALMA, AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT İMKANI Görsel: Associated Press Göçmenlik yetkilileri, geçici oturma izni ile ebeveynlerin vatandaşlık kazanma sürecine başlayabileceğini söylüyor. Göçmenlik avukatları ve göçmenlik yetkilileri, Arjantin pasaportunun iki yıl gibi kısa bir sürede alınabildiğini ve sahibine Rusların yapamadığı Avrupa'ya vizesiz seyahat etme imkanı verdiğini de söylüyor. Aralık ayında erkek arkadaşıyla birlikte gelen ve Mayıs ayında bir bebek bekleyen 40 yaşındaki Asya Davydova konuya ilişkin "Tüm ailenin pasaport alması için sadece iki yıl bekliyorsunuz, bu çılgınlık. "Arjantin'i seçtik çünkü bebeğimin pasaport alabileceği en kolay ülkeydi. Buraya geldiğimizde Rusya'ya dönme ya da başka bir ülkeye gitme planlarımızdan vazgeçtik" dedi. Savaş başladığından bu yana, yüz binlerce Rus komşu ülkelere ve uzak kıtalara kaçtı. Arjantin'de hükümetin göç direktörü Florencia Carignano, gazetecilere verdiği brifingde yeni gelenlerin çoğunun hamileliğin ileri aşamalarındaki kadınlar olduğunu söyledi. "Bunu gelen uçaklarda görebilirsiniz. Giderek daha fazla sayıda hamile Rus geliyor" dedi. Ocak ayında Arjantin'e 4.500'den fazla Rus geldi. Bu rakam bir önceki yılın aynı ayında 1000'in biraz üzerindeydi.

GİDİŞ DÖNÜŞ BİLETİ ALIP DÖNÜŞÜ KULLANMIYORLAR Görsel: Unsplash Birçoğu Etiyopya Havayolları'nın Moskova'dan kalkan, Addis Ababa ve São Paulo'da durduktan sonra Buenos Aires'e inen günlük uçuşları kullanıyor. Yaklaşık 2500 dolarlık biletler nispeten ucuz bir rota olarak kabul ediliyor. Genellikle gidiş-dönüş bileti alıyorlar ama dönüşü kullanmıyorlar. Carignano yerel bir radyo istasyonuna verdiği demeçte, 9 Şubat'ta, hamileliğin ileri aşamalarında olan 33 genç Rus'un bu uçuşla geldiğini söyledi. İki gün sonra, 16'sı hamile Rus kadın olmak üzere 83 yolcunun daha aynı güzergâh üzerinden geldiğini söyledi. Dr. Karina Fraga, Rus kadınların özel muayenehanesine hamileliğin 33. haftasında geldiğini söyledi. Normalde ayda 10 ila 15 bebek doğurttuğunu söyledi. Şimdi Ruslarla birlikte bu sayının 30'a çıktığını söyleyen Fraga, yeni Rus hastaların akını ve doğumlarıyla çok meşgul olduğunu da sözlerine ekledi. Buenos Aires Sağlık Bakanlığı, en yoğun devlet hastanesi olan Fernández Hastanesi'nde geçen yıl gerçekleşen 985 doğumun yüzde 8,6'sının Rus kadınlara ait olduğunu açıkladı. Bu yıl 14 Şubat'a kadar gerçekleşen 168 doğumun yüzde 22,6'sı da yine Rus kadınların doğumuydu.

"MAYIS AYINA KADAR DOLU" Görsel: Unsplash 8 yıldır Buenos Aires'te yaşayan bir Rus olan Kirill Makoveev tarafından işletilen RuArgentina, Arjantin'de doğum yapma ve yerleşme konusunda danışmanlık için 15.000 dolara kadar ödeme yapmaya hazır varlıklı Ruslara hizmet veriyor. Makoveev, "Mayıs ayına kadar müşterilerimizle doluyuz" dedi. Arjantin'deki Rusya Büyükelçiliği yorum taleplerine yanıt vermedi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.