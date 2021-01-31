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Rus milyarder Arkadi Rotenberg 'Putin'in Sarayı'nın kendisine ait olduğunu açıkladı

Rus milyarder Arkadi Rotenberg, ülkedeki muhalifler tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu öne sürülen sarayın kendisinin olduğunu açıkladı.

Rus milyarder Arkadi Rotenberg 'Putin'in Sarayı'nın kendisine ait olduğunu açıkladı
BBC TÜRKÇE

Rus milyarder Arkadi Rotenberg, ülkedeki muhalifler tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu öne sürülen sarayın kendisinin olduğunu açıkladı.

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni'nin gözaltına alınmasının ardından YouTube kanalında yayınlanan videoda sarayın Putin'e yakın işadamları tarafından rüşvet olarak yaptırıldığı ve Putin'in kullanımına tahsis edildiği öne sürülmüş, saraya dair detaylı bilgilere yer verilmişti.

Putin ise hafta başında yaptığı açıklamada, 100 milyondan fazla izlenen videodaki iddiaları yalanlamıştı.

Putin'e yakın iş adamlarından Rotenberg bugün yaptığı açıklama ile sarayın kendisine ait olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Birkaç yıl önce kreditörlerle anlaşma yaparak bu araziyi satın aldım" ifadeleri yer aldı.

Rotenberg lüks yapının 1-2 yıl içinde tamamlanacağını otel olarak faaliyete gireceğini söyledi.

- YouTube/Alexei Navalny
YouTube'da yayınlanan videoda sarayın kumarhanesi, buz hokeyi pisti ve şarap bağları olduğu öne sürülüyordu

Aleksey Navalni ve ekibi 1 milyar sterlin (yaklaşık 10 milyar TL) maliyetle yapılan sarayın "tarihin en büyük rüşveti" olduğunu öne sürüyordu.

Boru hatları gibi altyapı projeleri inşa eden SGM şirketinin sahipleri arasında yer alan ünlü Rus iş adamı, Putin'in çocukluk arkadaşı ve judo partneri.

Rotenberg ve kardeşinin isimleri geçen yıl yayınlanan FinCEN yolsuzluk dosyalarında da yer almıştı.

Rus iş adamı 2014'ten bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

ABD'li yetkililer Rotenberg'in Rus liderliğine en yakın isimler arasında yer aldığı ve Putin'in projelerine destek olduğunu savunuyor.

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