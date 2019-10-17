Rus petrol şirketi Rosneft , Suriye sınırına yakın olması dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde bulunan petrol sahasındaki çalışmaları durdurdu.
Rosneft'e dayandırılan haber Interfax haber ajansında yer aldı.
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