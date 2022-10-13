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Rus yetkiliden 3. Dünya Savaşı açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Venediktov, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacağını açıkladı.

Rus yetkiliden 3. Dünya Savaşı açıklaması
Rus yetkiliden 3. Dünya Savaşı açıklaması
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HABERTURK.COM

Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Venediktov, "Kiev yönetimi, böyle bir hamlenin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğinin gayet farkında. Görünen o ki, kendilerinin isteği de bu konuda bilgi kirliliği yaparak kendilerine dikkat çekilmesini sağlamak" dedi.

Venediktov ayrıca Batı'nın Ukrayna'ya yardım ederek çatışmada doğrudan taraf olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak ettiğini resmen duyurmasının ardından Eylül ayında NATO'ya resmi başvuruda bulunmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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