Rus yetkiliden 3. Dünya Savaşı açıklaması 0:00 / 0:00

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Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Venediktov, "Kiev yönetimi, böyle bir hamlenin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğinin gayet farkında. Görünen o ki, kendilerinin isteği de bu konuda bilgi kirliliği yaparak kendilerine dikkat çekilmesini sağlamak" dedi.

Venediktov ayrıca Batı'nın Ukrayna'ya yardım ederek çatışmada doğrudan taraf olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak ettiğini resmen duyurmasının ardından Eylül ayında NATO'ya resmi başvuruda bulunmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.