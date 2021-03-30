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HaberlerDünyadanRussell Crowe'u yıkan ölüm! Baba acısı! - Magazin haberleri
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Russell Crowe'u yıkan ölüm

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı sanatçı Russel Crowe'un babası John Alexander Crowe, yaşamını yitirdi. Crowe, acı haberi Twitter'dan yayınladığı gönderi ile duyurdu

Russell Crowe'u yıkan ölüm! Baba acısı! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu ve yönetmen Russell Crowe, baba acısı ile sarsıldı. Crowe, 85 yaşındaki John Alexander Crowe'un hayata veda ettiğini duyurdu.

John Alexander Crowe
John Alexander Crowe

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan oyuncu, "John Alexander Crowe, 13 Mart 1936- 30 Mart 2021. Yeni Zelanda Christchurch'te dünyaya geldi. Coffs Harbour'da, son 25 yıldır yaşadığı evinde son nefesini verdi" ifadelerini kullandı.

56 Crowe, duygu dolu sözlerine, "Her ne kadar güneş parlasa ve sağanak yağmur azalmış olsa da bugün üzüntüyle dolu. Benim sevgili yaşlı adamım, güzel babam, erkeklerin en naziği öldü" şeklinde devam etti.

Russel Crowe, bu paylaşımının ardından profil fotoğrafını babasının görseli ile değiştirdi. Oyuncu ve yönetmene takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

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