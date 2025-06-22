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        Haberler Dünyadan Russell Crowe ve Henry Cavill yeniden aynı projede - magazin haberleri

        Russell Crowe ve Henry Cavill yeniden aynı projede

        Daha önce süper kahraman filmi 'Çelik Adam'da birlikte oynayan Russell Crowe ile Henry Cavill, ünlü bir aksiyon filminin yeniden çevrimi için hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:12
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        Russell Crowe, 'Superman' filmi olan 'Çelik Adam'da (Man of Steel) birlikte rol aldıktan 12 yıl sonra Henry Cavill ile beyazperdede yeniden bir araya geliyor.

        2013 yapımı süper kahraman filminde başrolde, 'Superman' olarak Henry Cavill ile babası 'Jor-El' rolünde Russell Crowe yer alıyordu.

        Henry Cavill, 'Çelik Adam'da 'Superman' karakterini canlandırdı

        İkili, şimdi 1986 yapımı aksiyon fantastik türdeki 'Highlander'ın yeniden çevriminde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

        Russell Crowe

        Orijinal 'Highlander'da Christopher Lambert, ölümsüz olduğunu keşfeden 16'ncı yüzyıl İskoç savaşçısı 'Connor MacLeod'u canlandırdı. Filmde ölümsüzlerin gizli dünyasına giren kılıç ustası 'Juan Sánchez-Villalobos Ramírez' rolünü de Sean Connery üstlendi.

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        Henry Cavill'in, 'MacLeod' olarak başrol oynadığı bir yeniden çevrim olacağı 2021'de duyurulmuştu. Yıllar süren geliştirmenin ardından, 'Ramírez' rolü için kadroya Russell Crowe alındı.

        Orijinal 'Highlander' 1986'da büyük bir başarıya ulaşarak 1991'de devam filmi 'Highlander II: The Quickening'e giden yolu açtı. Ancak bu film başarısız oldu.

        1986 yapımı 'Highlander'da Christopher Lambert ve Sean Connery başrollerdeydi

        Seri, sanki ikinci filmdeki olaylar hiç yaşanmamış gibi, ilk filmin doğrudan devamı niteliğinde olan 1994'teki 'Highlander III: The Sorcerer'la devam etti.

        Filmin 1992'den 1998'e kadar süren bir dizisi de yapıldı. Ardından 2000 yapımı 'Highlander: Endgame' filmi geldi. Bu film, önceki filmlerden ziyade dizinin devamı niteliğindeydi.

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        #Henry Cavill
        #Russell Crowe
        #sinema
        #film
        #superman
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