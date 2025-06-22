Russell Crowe ve Henry Cavill yeniden aynı projede

Russell Crowe, 'Superman' filmi olan 'Çelik Adam'da (Man of Steel) birlikte rol aldıktan 12 yıl sonra Henry Cavill ile beyazperdede yeniden bir araya geliyor.

2013 yapımı süper kahraman filminde başrolde, 'Superman' olarak Henry Cavill ile babası 'Jor-El' rolünde Russell Crowe yer alıyordu.

Henry Cavill, 'Çelik Adam'da 'Superman' karakterini canlandırdı

İkili, şimdi 1986 yapımı aksiyon fantastik türdeki 'Highlander'ın yeniden çevriminde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Russell Crowe

Orijinal 'Highlander'da Christopher Lambert, ölümsüz olduğunu keşfeden 16'ncı yüzyıl İskoç savaşçısı 'Connor MacLeod'u canlandırdı. Filmde ölümsüzlerin gizli dünyasına giren kılıç ustası 'Juan Sánchez-Villalobos Ramírez' rolünü de Sean Connery üstlendi.

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Henry Cavill'in, 'MacLeod' olarak başrol oynadığı bir yeniden çevrim olacağı 2021'de duyurulmuştu. Yıllar süren geliştirmenin ardından, 'Ramírez' rolü için kadroya Russell Crowe alındı.

Orijinal 'Highlander' 1986'da büyük bir başarıya ulaşarak 1991'de devam filmi 'Highlander II: The Quickening'e giden yolu açtı. Ancak bu film başarısız oldu.