Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla: Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla: Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz

        Geçtiğimiz yıl eşi Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle barıştığına dair çıkan iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Barışmadık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show' oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran 2024'te iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandı.

        Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin, birlikteliği uzun sürmedi.

        REKLAM

        Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddia edildi. İkilinin, çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptığı ve Akyarlar'dan satılık evlere baktığı ileri sürüldü.

        Rüştü Onur Atilla ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Habertürk'e konuşan oyuncu; "Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz" dedi.

        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok" Haberi Görüntüle
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rüştü Onur Atilla
        #nez
        #Sinem Akyıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu