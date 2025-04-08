Rusya-ABD görüşmeleri 10 Nisan'da İstanbul'da yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak" dedi.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

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RUS VE ABD TARAFLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rus ile Amerikalı heyetler 27 Şubat günü, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda bir araya gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ardından ABD ile yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirmiş ve görüşmeyi "önemli ve iş odaklı" olarak nitelendirmişti.