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Rusya: ABD, Ukrayna'daki çatışmaları 2025'in sonuna kadar körüklemeyi planlıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırısıyla başlayan çatışmalar sürerken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD'nin Ukrayna'da bir darbe planladığını öne sürerek, ABD'nin Ukrayna ile Rusya'nın karşı karşıya olmasını istediğini ve çatışmaların 2025'e kadar devam etmesinin ABD'nin planı olduğunu söyledi.

Rusya: ABD, Ukrayna'daki çatışmaları 2025'in sonuna kadar körüklemeyi planlıyor
Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' suçlaması
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AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaları 2025'in sonuna kadar körüklemeyi planladığını belirterek, "ABD, Ukrayna'yı kontrol ediyor ve Ukrayna'nın Rusya ile karşı karşıya gelmesini kendi jeopolitik çıkarlarını gerçekleştirmek ve finans dolandırıcılığı için bir araç olarak görüyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'da yeni bir darbe hazırladığını iddia eden Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'ın daha önce Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

Zaharova, "Nuland'ın, Ukrayna yönetim çevresinde Batı'nın yaptığı yardımlarının dağıtımı ile ilgili anlaşmazlıkların şiddetlendiği koşullarda Ukrayna'da peyda olması tesadüf değil. Bir darbe veya personel değişikliği planlanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin 2023 bütçesine, Ukrayna'ya 37 milyar dolarlık ek desteğin dahil edilmesi için çabaladığını vurgulayan Zaharova, "Washington, Ukrayna'daki çatışmaları en azından 2025'in sonuna kadar körüklemeyi planlıyor. Amerikalıların bunu planladığını, kimseden saklamadıkları belgelerden görüyoruz." dedi.

Zaharova, "ABD, Ukrayna'yı kontrol ediyor ve Ukrayna'nın Rusya ile karşı karşıya gelmesini kendi jeopolitik çıkarlarını gerçekleştirmek ve finans dolandırıcılığı için bir araç olarak görüyor." şeklinde konuştu.

"RUSYA, FÜZE RİSKLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYECEK"

ABD'nin bazı bölgelerde füze yerleştirme ihtimalini değerlendiren Zaharova, şunları kaydetti:

"Rusya, yeni füze risklerinin ortaya çıkmasını görmezden gelmeyecek. Bununla birlikte, ilan ettiğimiz orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryuma tek taraflı olarak hala bağlıyız. Bu, ilgili bölgelerde benzer Amerikan yapımı silahlar yerleştirilene kadar olacak. Ancak bu, gerçekleşirse, güvenliğimize yönelik ortaya çıkan tehditlere hızlı, etkili ve güçlü bir şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız."

Bakanlık Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "gelecekteki Avrupa güvenlik mimarisinin Rusya için garantiler içermesi gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise bu konuda icraat görmek istediklerini vurguladı.

Zaharova, "Çok söz söyleniyor ve bu sözler birbiriyle çelişiyor." dedi.

"AB, NATO'NUN ASKERİ BİRİMİ GİBİ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in daha önce Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Zaharova, Borrell'in burada yaptığı açıklamalarının "göstermelik" olduğunu savundu.

Zaharova, "Borrell'den Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne dair tek kelime duymadık. O, bir diplomattır. Borrell, sadece savaş hakkında konuşabiliyor. O, takım elbisesini giymeyebilir, askeri kamuflajla gezmeye devam edebilir. Herkes, Brüksel'in diplomasisinin neyle meşgul olduğunu görsün." ifadelerini kullandı.

AB'nin eylemlerinin insan kayıplarını ve yıkımları kışkırttığını savunan Zaharova, "Bir yıl önce AB'nin, NATO'nun ekonomi birimi haline geldiğini söylüyorduk. Şimdi ise AB, NATO'nun askeri, siyasi, mali ve bütçe birimi haline geliyor." dedi.

"AB RUSYA'YI GÜNEY KAFKASYA'DAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Sözcü Zaharova, AB'nin Güney Kafkasya konusundaki eylemlerine ilişkin ise "AB, Güney Kafkasya'daki faaliyetleri konusunda yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor." şeklinde konuştu.

AB'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerini iyileştirilmesi sürecine dahil olma yönünde girişimlerde bulunduğunu belirten Zaharova, "AB, bunu sahada varlığını sağlamak ve nihayetinde Rusya'yı bölgeden çıkarmak için yapıyor. Bu, onların hayalidir." ifadelerini kullandı.

Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlenmesi konusuna değinen Zaharova, bunu, "Almanya'nın iç meselesi" olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Fotoğraf: AP, AA

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