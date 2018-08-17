Ryabkov, ABD'nin Kuzey Kore yaptırımlarının nasıl bir tehlike yarattığının farkında olmadığını, Rusya'nın ABD'ye karşı misilleme tedbirleri üzerinde çalıştığını söyleyerek, ABD'nin yürüttüğü politikaların, iki ülkenin ilişkilerinin bozulmaya devam etmesine yol açacağına işaret etti.

Dışişleri Bakanı, "ABD yaptırım listelerinin ülkemize karşı sürekli genişleyip genişlemeyeceğinden kesinlikle emin olmalıyız" dedi. Ryabkov'un bu açıklaması, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Profinet şirketi ile Genel Müdür Vasili Aleksandrovich Kolchanov'un yaptırım listesine dahil edildiğini bildirmesinin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yasadışı gönderileri kolaylaştırdığı iddiasıyla, Çin ve Rus şirketlerine yönelik yeni yaptırımlarını açıklamış, yapılan açıklamada, lojistik şirketi olan Çin merkezli Dalian Sun Moon Star'ın ve Singapur merkezli SINSMS'in ABD ve BM'yi ihlal ederek alkol, tütün ve sigara gibi maddeleri Kuzey Kore'ye göndermek için sahte nakliye belgelerini kullandığını ifade etmişlerdi.

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