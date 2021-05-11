Rusya, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme sürecini başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sunulan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme yasa tasarısı, Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’ya iletildi.

1992’de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması kapsamında Soğuk Savaş Dönemi sonrası Doğu ve Batı blokları arasında güven inşa etmek, Rusya ve ABD’nin askeri faaliyetlerinde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veriliyor. Rusya’da imzacı olarak 34 ülke arasında yer alıyor.

22 Kasım 2020’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve ABD arasında askerî faaliyetlerde şeffaflığı ve silah kontrolünü düzenleyen anlaşmadan çekildiğini bildirmişti.

Açık Semalar Anlaşması Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak görülüyor.