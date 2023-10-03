Rusya, Çin’e elektrik sevkiyatını azaltmaya başladı Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, Çin'e yönelik elektrik sevkiyatını azaltmaya başladığını bildirdi

Inter RAO’dan yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan’ın Rusya’dan ithal ettiği elektriğe yönelik fiyat artışını kabul ettiği ve bu ülkeye yönelik sevkiyatın devam ettiği belirtildi.

Çin’le fiyat artışına yönelik yapılan müzakerelerin ise sürdüğüne işaret edilen açıklamada, “Bu nedenle sevkiyatı kısmen azaltmaya başladık” denildi.

Rus hükümeti, iç piyasayı korumak amacıyla, döviz bazlı gelir sağlayan bazı ihracat ürünlerinden Rus rublesindeki değer kaybına göre değişen oranlarda ilave gümrük vergisi almaya başlamıştı.

Inter RAO da elektrik ihraç ettiği ülkelere fiyatlarda yüzde 7 artış yapılacağını bildirmişti.

Rusya’nın tek elektrik ihracatçısı Inter RAO, geçen yıl Çin’e 4,7 milyar kilovat saat elektrik tedarik etmişti. Şirket, Çin’in yanı sıra Moğolistan ve Azerbaycan’a da elektrik sevkiyatı gerçekleştiriyor.