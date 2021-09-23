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Covid-19 ölümleri rekor seviyede! Rusya'da alarm!

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 820 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 26 Ağustos'ta kayıtlara geçen aynı ölüm sayısı ile bir kez daha günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı

RUSYA'DA COVİD ALARMI! Son dakika: Rusya'da Covid-19 ölümleri rekor seviyede! - VİDEO HABER
Rusya'da alarm! İkinci kez rekor ölüm!
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İHA

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde, son 24 saatte, 21 bin 438 korona virüs vakası tespit edildi, 820 kişi hayatını kaybetti.

Son veriyle birlikte 15 Ağustos'tan bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, toplam vaka sayısı ise 7 milyon 354 bin 995'e yükseldi.

AKTİF HASTA SAYISI 595 BİN

İHA'da yer alan habere göre en yüksek vaka sayısı bin 698 ile St. Petersburg'da kayda geçerken, onu 936 ile Moskova bölgesi, 542 ile Samara, 512 ile Sverdlovsk ve 502 ile Nizhny Novgorod bölgesi takip etti. Rusya'da şu anda 594 bin 770 aktif korona virüs vakası bulunuyor.

20 AĞUSTOS'TA DA 820 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Son 24 saatte 820 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede günlük can kaybı sayısında ise yine rekor seviyeye ulaşıldı. Rusya'da 26 Ağustos'ta 820 ölüm ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da 53, Sverdlovsk'ta 36, Krasnodar bölgesinde 32, Nizhny Novgorod bölgesinde 29 ve Rostov bölgesinde 28 ölüm yaşandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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