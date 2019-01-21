Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin, ölümünün 95. yılında Rusya'da anılırken, Lenin'in ölüm yıldönümünde naaşının ne olacağı tartışmaları hala gündemdeki yerini koruyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2016 yılında Lenin'in ölüm yıldönümünde, "Rusya'nın altına atom bombası yerleştirmekle" suçlamıştı. Putin'in sarf ettiği sözler üzerine Rusya'da Lenin'in naaşının gömülmesi tartışmaları başlamış, Kremlin Sözcüsü Peskov ise Lenin'in naaşının gömülmesinin gündemlerinde olmadığını belirterek, alevlenen tartışmanın üstünü kapatmaya çalışmıştı.



AYNI TARTIŞMALAR YİNE BAŞLADI

22 Nisan 1870 tarihinde doğan ve 21 Ocak 1924'te ölen Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in naaşı öldükten sonra mumyalanmış, Kızıl Meydan'da bulunan bir noktaya anıt mezar yapılarak naaşı burada muhafaza edilmeye başlanmıştı.

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Yaroslav Nilov, Lenin'in naaşının bir gün gömüleceğini ve bu gerçekten kaçınılamayacağını söyleyerek, ayrıca Lenin'in tarihte kötü unvan yapmış bir karakter olduğunu savundu. Adil Rusya Partisi Başkan Yardımcısı Mikhail Yemelyanov ise Lenin'in naaşının gömülmesi tartışmalarının sadece Rusya’da yaşanan ekonomik sıkıntıdan kaynaklanan sorunlara karşı toplumu oyalama üzerine kurulmuş tartışmalar olduğunu, politikacıların daha gerçekçi politikalar ile ilgilenmesi gerektiğini savunarak, Lenin'in naaşının gömülmesini veto edenler arasında yer aldı. Aynı şekilde Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisinin Başkan Yardımcısı Andrey İsaev de Lenin'in gömülmesi tartışması yerine daha gerçekçi politikalar takınılması gerektiğini savundu.