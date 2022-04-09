Rusya'da Putin, 9. komutanını da savaşta kaybetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya-Ukrayna savaşının 45. gününde savaş sürerken, Rus birlikleri Kiev çevresinden çekildi.

Rus askerleri Kiev çevresinden çekilip Donbass bölgesine doğru odaklanırken, Buça ve İrpin'den kan donduran görüntüler de dünyayı dehşete düşürdü.

45 gündür devam eden bu savaşta şimdiye kadar 8 komutanın öldüğü doğrulanmıştı. 9. komutanın ölümü ise dün doğrulandı. Mirror'ın haberine göre 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un hayatını kaybettiği yerel kaynaklar tarafından da doğrulandı.

Mirror'ın 74.ru'ya dayandırdığı habere göre, Bespalov'un cenazesi memleketine gönderildi.

Komutanın kız kardeşi Tatyana Karsakova da ölüm haberini paylaşımı ile doğrulayarak "Yakın birini kaybettiğinizde hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek imkansız. Sevgili kardeşim, her zaman kalbimizde yaşayacaksın" notunu düştü.

PESKOV CİDDİ KAYIPLAR VERİLDİĞİNİ DOĞRULAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İngiliz haber kanalı Sky News'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov savaşta ciddi kayıplar verildiğini itiraf etmiş ve bu kayıplar Rusya için "büyük bir trajedi" olduğunu söylemişti.