Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü 0:00 / 0:00

AA

Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü bildirildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı. Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.