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Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

Kamçatka’da volkan küllerinin etkilediği yerleşim yerlerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor. İtfaiye ve yerel temizlik çalışanları bölgedeki binaların cephelerini ve çevredeki alanı tazyikli su ile temizledi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı. Yanardağ çevresinde herhangi bir tehlike yaşanmazken bölgeye yayılan küller hayatı durma noktasına getirdi. 
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    Bölge yönetimi karayollarının trafiğe kapatıldığını duyururken okullar da geçici bir süreliğine tatil edildi. 
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    Evlerin içme suyu hatlarının da zarar görmesiyle musluklardan çamur aktığı ve bölge sakinlerine temiz tedarik edilmeye çalışıldığı duyuruldu.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    Volkan küllerinin etkilediği yerleşim yerlerinde temizlik çalışmaları yürütülmeye devam ediyor.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    İtfaiye ve yerel temizlik çalışanları bölgedeki binaların cephelerini ve çevredeki alanı tazyikli su ile temizliyor.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    Son 60 yılın en büyük kül istilası olarak adlandırılan olaya karşı çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Rusya'da yanardağ patlaması sonrası sokaklar kül tabakasıyla kaplandı

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