        Haberler Dünya Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması | Dış Haberler

        Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 8 Mayıs itibariyle ilan ettikleri geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklayarak, Ukrayna'nın da ateşkese uyması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 20:03 Güncelleme:
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici ateşkes ilan edildiği hatırlatıldı.

        Moskova saatiyle 8 Mayıs 00.00’dan 10 Mayıs 23.59'a kadar Ukrayna’da bulunan tüm Rus birliklerinin savaş faaliyetlerini tamamen durduracağı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda füze birlikleri ve topçu sistemleri ile deniz ve hava konuşlu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanımının durdurulacağı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konuşlandığı noktalar ile askeri sanayi altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da askıya alınacağı ifade edildi.

        "Ukrayna’ya buna uyma çağrısında bulunuyoruz." denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rus bölgelerindeki yerleşim yerleri ile tesislerine saldırı girişiminde bulunması halinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin "karşılık vereceği" belirtildi.

        Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunuldu.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yaptı.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
