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        Haberler Dünya Rusya'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi | Dış Haberler

        Rusya'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi

        Kremlin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaparak, "Karar Türkiye'nin egemenlik meselesi, iç işi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:00
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        Rusya'dan 'İmamoğlu' açıklaması
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        İBB Başkanı İmamoğlu'nun, lisans diplomasının 31 yıl sonra iptal edilmesinden bir gün sonra 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü liderliğinden' gözaltına alınmasıyla ilgili ABD'den sonra Rusya'dan da açıklama geldi.

        ABD'den İmamoğlu açıklaması
        ABD'den İmamoğlu açıklaması

        Kremlin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "Türkiye'nin egemenlik meselesi" olduğunu söyledi.

        Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı
        Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı

        ABD Dışişleri Bakanlığı da dün akşam bir açıklama yaparak, Türkiye'nin karar alma süreçleri hakkında değerlendirme yapılmayacağını ifade etmiş ve Türkiye'ye konuları kendi iç işleyişi içinde ele alması tavsiyesinde bulunulabileceğini belirtmişti.

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