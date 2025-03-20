Rusya'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, lisans diplomasının 31 yıl sonra iptal edilmesinden bir gün sonra 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü liderliğinden' gözaltına alınmasıyla ilgili ABD'den sonra Rusya'dan da açıklama geldi.

Kremlin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "Türkiye'nin egemenlik meselesi" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün akşam bir açıklama yaparak, Türkiye'nin karar alma süreçleri hakkında değerlendirme yapılmayacağını ifade etmiş ve Türkiye'ye konuları kendi iç işleyişi içinde ele alması tavsiyesinde bulunulabileceğini belirtmişti.