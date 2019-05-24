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Rusya'dan "May’in istifa kararı" değerlendirmesi

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, istifa edeceğini açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May’in Rusya ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilere katkı sunduğunu hatırlamadığını söyledi.

Rusya

Peskov, gazetecilerin May’in iki ülke arasındaki oynadığı role ilişkin bir sorusunu cevapladı.

May’in başbakanlığı dönemini " Rusya ve İngiltere ilişkilerinin son derece zor geçen bir dönem" olarak nitelendiren Peskov, "(May'in) Rusya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğuna dair bir girişimini hatırlamıyorum." dedi.

Peskov, May’in istifa kararına ilişkin konuşmaya hazır olmadığını belirterek, Brexit sürecini yakından takip ettiklerini, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın önemli bir ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise May’in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

May’in istifa konuşmasına yönelik videoyu "Oscarlık" olarak tanımlayan Zaharova, İngilizce’de "May" kelimesinin "Mayıs" anlamına gelmesine atfen, "Mantıklı. Mayısı bitiren hazirandır. (June ends May)" ifadelerini kullandı.

 

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