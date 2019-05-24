İngiltere Başbakanı May istifa etti!

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran Cuma günü görevinden istifa edeceğini açıkladı. İstifasıyla ilgili Kraliçe'yi bilgilendirdiğini belirten May, aynı zamanda Muhafazakar Parti liderliğinden de ayrıldığını duyurdu.

May'in istifasının ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışının başlaması bekleniyor. Zira Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını kazanan isim aynı zamanda başbakan olarak da göreve başlıyor. Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, May'in istifasının ardından erken genel seçim çağrısı yaptı.

Başbakanlık konutu önünde bir basın açıklaması yapan May, konuşmasının son bölümünde duygusal anlar yaşadı.

Theresa May, "AB referandumunun sonucunu yerine getirmek için çabaladım. Referandumu uygulamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Yaptığım Brexit anlaşmasını desteklemeleri yönünde milletvekillerini ikna etmek için elimden geleni yaptım fakat üzülerek söylüyorum ki ikna edemedim. Artık bu çabalara yeni bir başbakanın önderlik etmesinin ülke çıkarları için en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftadan itibaren partideki liderlik yarışının başlayacağını söyleyen May, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Brexit'i gerçekleştiremediği için derin bir üzüntü yaşadığını belirten Theresa May, kendisinden sonra gelen kişinin parlamentoda konsensusu sağlaması gerektiğini ifade etti. Brexit konusunda ortak karara sadece tüm tarafların taviz vermesiyle ulaşılabileceğini söyleyen May, "Taviz kirli bir kelime değildir, hayat buna dayanır" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunun ardından dönemin başbakanı David Cameron'ın istifa etmesinin ardından göreve gelmişti.

May 2 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği ile, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma koşullarına ilişkin bir anlaşmaya varmış ve ancak bu anlaşma İngiltere Parlamentosu tarafından 3 kez reddedilmişti. Özellikle Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili maddeler nedeniyle parlamentodan geçmeyen Brexit anlaşması uzun süre gündemde kalmış, May milletvekillerini anlaşmayı desteklemeleri için ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak muhalefetten ve kendi partisinden önemli isimler May'i Brexit sürecini kaosa sürüklemekle suçlayarak istifa etmesini talep ediyordu.