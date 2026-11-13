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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz Almanya'daki yatırımlarını askıya aldı

        Mercedes-Benz Almanya'daki yatırımlarını askıya aldı

        Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, yüksek üretim maliyetleri ve işçilik giderleri nedeniyle Almanya'daki fabrikalarına yönelik yeni yatırımları askıya aldı. Şirket yönetimi, sendikalarla maliyetlerin düşürülmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine bazı tesislerin kapatılması seçeneğini de gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alman otomotiv devinden kritik karar

        Alman otomotiv sektöründe artan üretim maliyetleri ve zayıflayan talep, ülkenin önde gelen otomobil üreticilerini zorlu kararlarla karşı karşıya bırakıyor.

        Reuters'ın çalışanlara gönderilen şirket içi bir bilgilendirme notuna dayandırdığı habere göre Mercedes-Benz, Almanya'daki fabrikalarına yönelik tüm yeni yatırımları durdurma kararı aldı.

        Şirketin bu adımı, işçilik maliyetlerinin azaltılması konusunda işçi temsilcileri ve sendikalarla yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

        Mercedes-Benz Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, şirketin Almanya'daki tesislerine yönelik yeni yatırımları durdurma kararının ortaklaşa alındığını açıkladı.

        Schiebe, daha önce çalışanlara yaptığı uyarıda maliyetlerin düşürülmesi konusunda ilerleme sağlanamaması halinde Almanya'daki iki fabrikanın kapatılabileceğini belirtmişti.

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        FABRİKA KAPATMA SEÇENEĞİ MASADA

        Mercedes-Benz yönetimi, maliyetleri azaltmaya yönelik müzakereler sürerken fabrika kapatma seçeneğini daha ayrıntılı değerlendirmeye başladı.

        Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, çalışanlara gönderilen bilgilendirme notunda, "Hepimiz fabrika kapanmalarını ne pahasına olursa olsun önlemek istiyoruz. Ancak ne yazık ki artık bu seçeneği daha ayrıntılı incelemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

        Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ile görüşmeler devam ederken otomotiv sektöründeki krizin diğer üreticilere ve tedarikçilere de yayıldığına dikkat çekiliyor.

        ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARBOĞAZDA

        Volkswagen, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya bulunurken dört fabrikasının kapatılması ve 100 bine kadar kişinin işini kaybetmesi ihtimali gündemde.

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        Otomotiv tedarikçisi Schaeffler ise içten yanmalı motorlu araçlara yönelik talebin zayıflamasını gerekçe göstererek Avrupa'da beş tesisini kapatma ve 3 bin 460 kişiyi işten çıkarma planını duyurdu. Kapatılması planlanan tesislerin dördü Almanya'da bulunuyor.

        Otomotiv sektörü analisti Ferdi Dudenhoeffer, Mercedes-Benz'in kararının sürpriz olmadığını belirterek şirketin aylardır Almanya'daki üretim koşullarının zorluğuna dikkat çektiğini söyledi.

        Danışmanlık şirketi Roland Berger ise Çin pazarındaki yoğun rekabet ve Avrupa'da artan maliyetler nedeniyle Almanya'da 2030 yılına kadar en az 200 bin otomotiv istihdamının kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

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        #haberler
        #Mercedes-Benz
        #otomotiv
        #otomobil
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