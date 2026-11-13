Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır? İşte o ihtimal

Arda Güler övgülerle nasıl başa çıkıyor? "Bizim çocuklar kaldırımda yetişen çiçekler"

Arda Güler'e Mourinho, Sergen Yalçın ve Courtois'dan gelen övgülerin genç yıldız üzerindeki etkisi stüdyoda tartışılıyor. Real Madrid'in Arda'ya kattıkları, övgünün yarattığı beklenti ve baskı, fiziksel gelişim süreci ve Türk futbolundaki altyapı eksiklikleri konuşuluyor: Yetersiz imkanlar, beslenme... Daha Fazla Göster Arda Güler'e Mourinho, Sergen Yalçın ve Courtois'dan gelen övgülerin genç yıldız üzerindeki etkisi stüdyoda tartışılıyor. Real Madrid'in Arda'ya kattıkları, övgünün yarattığı beklenti ve baskı, fiziksel gelişim süreci ve Türk futbolundaki altyapı eksiklikleri konuşuluyor: Yetersiz imkanlar, beslenme, uzman desteği ve kulüplerin altyapıya yatırım yapmaması. Daha Az Göster