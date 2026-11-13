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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır? İşte o ihtimal

        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır? İşte o ihtimal

        UEFA Uluslar A Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 5 maçı da kaybeden 0 puanlı A Milli Takım, B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Ay-yıldızlıların A Ligi'nde yoluna devam etmesi için ise tek bir ihtimal var. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar böylece grupta oynadığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılarak 0 puanda kaldı.

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        Bu sonuçla birlikte A Milliler'in doğrudan B Ligi'ne düşmemesi için küçük çaplı bir mucize gerekiyor...

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        Belçika'ya yenilerek grubunu sonuncu bitirmesi kesinleşen Türkiye'nin, doğrudan küme düşmemek için diğer 3 grubun sonuncularından en az ikisini geride bırakması gerekiyor.

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        Diğer gruplara bakacak olursak 2. Grup'ta son sıradaki Sırbistan'ın 0 puanı bulunurken, averajı ise 4 maç sonunda -5.

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        3. Grup'ta ise 0 puanla son sırada yer alan Çekya -10 averaja sahip.

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        4. Grup'ta ise 3 puanla son sırada yer alan Norveç, Türkiye, Sırbistan ve Çekya'ya oranla bir hayli avantajlı.

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        Milli Takım'ın B Ligi'ne direkt olarak düşmemek için bu üç rakibinden en az 2'sini geride bırakması gerekiyor.

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        Bunun başarılması halinde A Milliler, A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak. Aksi takdirde ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

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        #a milli takım
        #türkiye
        #UEFA Uluslar Ligi
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