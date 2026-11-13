Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır? İşte o ihtimal
UEFA Uluslar A Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 5 maçı da kaybeden 0 puanlı A Milli Takım, B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Ay-yıldızlıların A Ligi'nde yoluna devam etmesi için ise tek bir ihtimal var. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar böylece grupta oynadığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılarak 0 puanda kaldı.
Bu sonuçla birlikte A Milliler'in doğrudan B Ligi'ne düşmemesi için küçük çaplı bir mucize gerekiyor...
Belçika'ya yenilerek grubunu sonuncu bitirmesi kesinleşen Türkiye'nin, doğrudan küme düşmemek için diğer 3 grubun sonuncularından en az ikisini geride bırakması gerekiyor.
Diğer gruplara bakacak olursak 2. Grup'ta son sıradaki Sırbistan'ın 0 puanı bulunurken, averajı ise 4 maç sonunda -5.
3. Grup'ta ise 0 puanla son sırada yer alan Çekya -10 averaja sahip.
4. Grup'ta ise 3 puanla son sırada yer alan Norveç, Türkiye, Sırbistan ve Çekya'ya oranla bir hayli avantajlı.