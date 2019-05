İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran Cuma günü görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Theresa May kimdir? Theresa May neden istifa etti? İşte Theresa May'in hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

THERESA MAY KİMDİR?

Theresa Mary May, 1 Ekim 1956 tarihinde İngiltere'de doğmuş siyasetçi ve Birleşik Krallık başbakanıdır.

Oxford Üniversitesi Coğrafya bölümü mezunudur. Politikaya girmeden önce 1977-1983 yıllarında İngiltere Merkez Bankasında çalıştı. Siyasi hayatına 1986 yılında Merton Belediyesinde belediye meclisi üyeliğine seçilmesi sonucunda başladı. 1992 yılındaki genel seçim ile 1994'te yapılan ara seçimlerde milletvekili seçilemedi. Parlamentoya ilk kez 1997 yılında Muhafazakâr Parti'den Maidenhead milletvekili olarak girdi. Daha sonra bu partinin gölge kabinesinde Eğitim Bakanlığı yaptı. 2010 yılından sonra da altı yıl Birleşik Krallık İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 2013 yılında radikal İslamcı din adamı Abu Qatada'yı sınır dışı etmesiyle gündemde daha fazla yer edindi. 2016 Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliği referandumu öncesinde ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmaması yönünde eğilim gösterdi. Referandum sonrasında ise başbakanlıktan ve Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığından ayrılacağını açıklayan David Cameron'un yerine aday oldu. Muhafazakar Parti içerisinde yapılan ön seçimlerde rakiplerini geride bıraktı. Bu ön seçimlerde kendisinden sonra en çok desteği alan Enerji'den Sorumlu Devlet Bakanı Andrea Leadsom ise daha sonra yarıştan çekildi ve Theresa May başbakanlık yarışında tek başına kaldı. May yaptığı açıklamalarda ülkedeki referandumda ortaya çıkan sonuca saygı duyacağını ve bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nde kalma yönünde bir çalışmanın olmaması gerektiğini ifade etti.

BAŞBAKANLIK DÖNEMİ

Theresa May başbakan adaylığı süresince daha önceden Birleşik Krallık'ın ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher'e benzetildi. Margaret Thatcher'ın "Demir Leydi" lakabı "Yeni Demir Leydi" şeklinde düzenlenerek Theresa May hakkındaki haberlere yansıtıldı. Muhafazakar Parti içerisindeki ön seçimleri kazanan Theresa May, David Cameron'un 13 Temmuz 2016 tarihinde II. Elizabeth'e istifasını sunmasıyla birlikte hem Muhafazakar Parti'nin genel başkanı hem de Birleşik Krallık'ın başbakanlığı görevine geldi. Başbakanlık sonrası yaptığı ilk açıklamada kendi hükumetinin ayrıcalıklı azınlıklara değil herkesin çıkarlarına uygun bir şeklide hareket edeceğini açıkladı ve "Birlikte daha iyi bir Britanya" inşa edeceklerini söyledi.

THERESA MAY NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti. May geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, anlaşmanın Haziran ayı başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına kendi kabinesinin karşı çıkması nedeniyle istifa ettiğini iddia etti.