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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Bu başarı bir tesadüf değildir

        Bakan Şimşek: Bu başarı bir tesadüf değildir

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı bir tesadüf değildir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayında cari işlemler hesabının 2,7 milyar dolar fazla verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın ise 39,2 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

        Şimşek paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığımızda belirgin bir artışa yol açmıştı. Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir.

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        2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #cari açık
        #ekonomi
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