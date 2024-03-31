Rusya Devlet Başkanı Putin, 150 bin vatandaşın zorunlu askerlik hizmetine çağrılması yönelik kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin vatandaşın zorunlu askerliğe çağrılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya'da 18 yaşından itibaren tüm erkeklerin bir yıl boyunca askerlik hizmeti veya yüksek öğrenim sırasında buna eşdeğer bir eğitim alması yasal bir zorunluluk.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya Parlamentosu'nun alt kanadında erkeklerinin askere alınabilecekleri en üst yaş sınırı 27'den 30'a yükseltilmişti. Yeni mevzuat 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.

Zorunlu askerlik hizmeti Rusya'da uzun süredir hassas bir konu. Ülkede birçok erkek, yılda iki kez askerlik hizmeti için yapılan çağrıların geldiği dönemlerde zorunlu askerlik celp belgelerinin kendilerine ulaştırılmasından kaçınmak için büyük çaba gösteriyor.