Putin'den ABD'ye Afganistan yorumu: Trajedi ve kayıp 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 20 yıl boyunca Afganistan’da kendi kurallarını ve hayat tarzını benimsetmeye çalıştığı için bugün ortaya çıkan durumu “trajedi ve kayıp” olarak nitelendirdi.

Putin, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ülkenin doğusundaki Vladivostok şehrinde öğrencilerle yaptığı sohbette Afganistan meselesine değindi.

ABD askeri birliklerinin 20 yıl Afganistan topraklarında bulunduğunu hatırlatan Putin, ABD’nin bu sürede Afganistan’da yaşayan insanları “medenileştirmeye” çalıştığını ifade etti.

Putin, “ABD, Afganistan’da aslında en geniş anlamda kendi kurallarını ve hayat tarzını, siyasi kurumlarını benimsetmek istedi. Bunu yapanlar için, ABD için ve Afganistan’da yaşayanlar için, sonuç trajedi ve kayıptan başka bir şey değil. Sonuç sıfır.” değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan’da yaşayanların tarihi, kültürü, hayat felsefesinin dikkate alınmadığı ve geleneklerine saygı gösterilmediği için bu trajedinin yaşandığını söyleyen Putin, “Dışardan bir şey dayatmanın imkansız olduğunu anlamak lazım. Durum olgunlaşmalıdır. Eğer durumun daha hızlı, daha iyi olgunlaşmasını istiyorsan insanlara yardım etmek gerekir. Evet, bu yapılabilir ve yapılmalı. Fakat bu, medeni bir şekilde, dikkatli, olumlu eğilimleri sürdürerek, acele etmeden ve sabırla yapılmalıdır. Bu faktörler olmadan olumlu bir şey elde etmek neredeyse imkansız.” diye konuştu.