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Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Rus lider Putin, Rusya'nın en büyük müttefiklerinden Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirileceğini duyurdu. Putin, Batı ülkelerinin on yıllardır kendi taktik nükleer silahlarını Avrupa'ya yerleştirdiklerini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." dedi.

Putin, Rossiya-24 televizyon kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk etmesinin Rusya için tehdit oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Elbette tehdit var. Çatıştığımız ülkeye silah sevkiyatı yapıldığında bu, gerçekten tehdittir." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'ya sevk edilen silah sayısının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bu, büyük bir rakam ancak elimizdeki bilgilere göre ABD'de her ay 14-15 bin top mermisi üretiliyor. Askerlerimizin elindeki bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise bir gün ve bir gecede 5 bine yakın top mermisi kullanıyor. ABD, gelecek yıl her ay 42 bin, 2025'te ise 75 bin top mermisi üretmeyi planlıyor." dedi.

Rusya'da askeri sanayi üretiminin çok hızla geliştiğini belirten Putin, Batı'nın Ukrayna'ya sevk etmeyi planladığı silah miktarından aynı sürede 3 kat daha fazla top mermisi üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

"İNGİLTERE'NİN AÇIKLAMALARI DOĞRU DEĞİL"

Putin, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği ve bunun radyasyon açısından tehlikeli olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Bu, doğru değil. Bunlar, kitle imha silahları değil. Bu, bir gerçek ancak uranyumlu mühimmat, radyasyon tozu oluşturuyor. Bu anlamda elbette bunlar tehlikeli silahlardır." şeklinde konuştu.

Bu tür mühimmatın eski Yugoslavya ve Irak'ta kullanıldığını anlatan Putin, bunun kanserin kat kat artmasına yol açtığına dikkati çekti.

Putin, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukrayna toprakları ve vatandaşlarına zarar vereceğini dile getirerek, "Rusya, buna yanıt verebilecek kapasiteye sahip. Bizde bu tür mühimmattan yüz binlerce var. Biz bunları şimdilik kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BATI BUNU ON YILLARDIR YAPIYOR"

Vladimir Putin, NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek, kendilerinin de Belarus'a söz konusu silahı yerleştirecekleri bilgisini paylaştı.

Putin, "Batı, bunu onlarca yıldır yapıyor. Onlar, çoktan müttefik ülkelerde, NATO ülkelerinde ve Avrupa'da kendi taktik nükleer silahını yerleştirdi. Bu silah, Almanya, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya ve Yunanistan'da yerleştirilmiş durumda. Yunanistan'da bu silahın deposu var. Belarus ile aynısını yapacağımıza anlaştık. Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." dedi.

Bunun için Belarus uçaklarının yeniden donatılması konusunda yardımcı olduklarını dile getiren Putin, bu uçaklardan 10 tanesinin taktik nükleer silah kullanmak için hazır olduğunu belirtti.

Putin, ayrıca Belarus'a "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini anımsatarak, söz konusu sistemlerin de taktik nükleer silahla donatılacağını vurguladı.

ABD'YE KUZEY AKIM SUÇLAMASI

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara değinen Putin, Danimarka Enerji Ajansının, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'yi hattın yanında bulunan bir nesnenin denizden çıkarılması sürecine katılmaya davet ettiğine dikkati çekti.

Putin, "Bu sürece katılmamızın bir anlamı yok çünkü NATO ülkelerinden biri Danimarka, bunu incelediğini açıkladı. Demek, durum tehlikeli değil artık." diye konuştu.

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh'ın, Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların ABD istihbaratı tarafından organize edildiği sonucuna vardığını belirten Putin, "Buna tamamen katılıyorum." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: İHA

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