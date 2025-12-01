Habertürk
Habertürk
        Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına uygulanan vize uygulanmasının kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı

        Giriş: 01.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:48
        Putin Çin'e vize kısıtlamasını kaldırdı
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

        Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

        Buna göre, Çin vatandaşları Rusya’ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve bu uygulama 14 Eylül 2026’ya kadar geçerli kalacak.

        Çin de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırmıştı.

        Rus tur şirketleri, Çin’in vize adımının ardından bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30’u aşan artış yaşandığını bildirmişti.

