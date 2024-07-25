Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da bir araya geldi
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esed dün Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed'le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Moskova’da bir araya geldiği bildirildi.
Türkiye ile Suriye ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığı bu dönemde, Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Esed'in dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed’le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.
Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız.” diye konuştu.
Esed de Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli.” dedi.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Bizim Sayın Putin'le Beşşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin dönüşü yaptığı açıklamada da Suriye ile ilişkilere yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Esed'e Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" demişti.
Son olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed ile Moskova'da bir araya geleceği iddia edilmiş, bu iddialar diplomatik kaynaklar tarafından yalanlanmıştı.