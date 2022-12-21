Putin: Rusya askeri gücünü artıracak 0:00 / 0:00

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Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, askeri gücünü artıracak ve tüm hedeflerini yerine getirecek. Nükleer kuvvetlerin savaş hazırlığını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın askeri gücünü artıracağını ifade eden Putin, "Rusya, tüm hedeflerini yerine getirecek" dedi.

Putin, "Stratejik güçlerimizi modern silahlarla donatacağız. Eğitilen 150 bin asker yeterli" ifadelerini kullandı.

Nükleer silahlara ilişkin açıklama yapan Putin, "Nükleer kuvvetlerin savaş hazırlığını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.