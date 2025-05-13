Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya nefes aldırmak için 30 günlük ateşkes teklif ettiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 00:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin, Ukrayna ordusuna “nefes aldırmak” için 30 günlük ateşkes konusunda ısrar ettiğini söyledi.

        Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin sadece bir defa 9 Aralık 2019’da Paris’te bir araya geldiklerini söyledi.

        Normandiya Formatı’nda gerçekleşen görüşmede, Zelenskiy’nin üzerinde önceden mutabakat sağlanan bir belgeyi imzalamayı reddettiğine işaret eden Zaharova, "Silahlı güçlerin tüm temas hattı boyunca çekilmesine ilişkin hükmün kaldırılmasını talep etti. Bunun yerine, güçlerin yalnızca üç alanda çekilmesine ilişkin ifadelerde ısrar etti. Ancak daha sonra bu taahhütlerini bile yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Ağustos 2022’de yaptığı açıklamalarda hiçbir taahhüdü yerine getirmeyi planlamadıklarını ve bunun yerine Rusya ile savaşa hazırlandıklarını “itiraf ettiklerini” vurguladı.

        Ukrayna’nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğine işaret eden Zaharova, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi." açıklamasını yaptı.

        Zaharova, benzer bir durumun yine yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

        "Şimdi, aynı ülkeler, Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve askeri yeteneklerini geri kazanarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük ateşkes çağrısı yapıyor."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı