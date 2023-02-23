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Rusya dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rusya, dünyanın en ağır yaptırım uygulanan ülkesi oldu. En çok yaptırım uygulayan ülke, 1.948 yaptırımla ABD oldu

Rusya dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu
AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkeleri geçerek dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta bir yıl geride kalırken, Batı ülkeleri Rusya'ya ağır bir ekonomik bedel ödetmek için çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

Saldırıların devam etmesiyle yaptırımların kapsamları da zamanla genişletilirken, finans, enerji, ulaşım, medya, teknoloji, otomobil, spor ve ticaret gibi birçok alanda Rusya'ya yaptırım uygulandı.

Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat 2022'den itibaren 11 bin 327 yeni yaptırıma maruz kaldı.

RUSYA'YA YAPTIRIM SAYISI 14 BİN 22'YE ULAŞTI

Savaşın öncesinden bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımların toplam sayısı ise 14 bin 22'ye ulaştı.

Rusya bu sayıyla, 4 bin 268 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 643 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 133 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı.

Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı ülkeler sıralamasında 1.155 yaptırımla Belarus, 651 yaptırımla Venezuela ve 839 yaptırımla Myanmar da yer aldı.

EN ÇOK YAPTIRIM KARARI ALAN ÜLKE ABD OLDU

Rusya'ya yönelik 22 Şubat 2022'den itibaren en çok yaptırım kararı alan ülke, 1.948 yaptırımla ABD oldu.

ABD'yi 1.782 yaptırımla İsviçre, 1.590 yaptırımla Kanada, 1.429 yaptırımla İngiltere, 1.390 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 1.324 yaptırımla Fransa, 945 yaptırımla Avustralya ve 919 yaptırımla Japonya takip etti.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 9 bin 117'si bireylere uygulanırken, 2 bin 90'ı kuruluşları, 96'sı gemileri ve 24'ü uçakları hedef aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022'de Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Putin'in söz konusu kararına tepki olarak Batılı ülkeler 22 Şubat 2022 itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararlarını açıklamaya başlamıştı.

Rusya Başkanı Putin, 24 Şubat 2022'de ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batı ülkeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını artırmıştı.

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