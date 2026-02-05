Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi | Dış Haberler

        Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi

        Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi. Esir değişimi kararı, ABD ile Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşme sonucu alınmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:47 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiği, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği belirtildi.

        Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da geri gönderildiği aktarılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

        Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı bildirilen açıklamada, askerlerin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledileceği kaydedildi.

        REKLAM

        ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasında ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        ​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz manzaralı yaylada bulutların eşsiz görüntüsü

        Rize'de 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda, hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulutların, karlı kaplı doğayla oluşturduğu seyrine doyumsuz görüntü, dronla kayda alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?