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Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken Rus güçleri, gece başkent Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

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  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Rusların Ukrayna’ya yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Ön belirlemelere göre saldırıların Tu-95 stratejik uçaklarıyla yapıldığını aktaran Popko, "Başkentte hava saldırısı alarmı yaklaşık 3 saat sürdü. Ruslar, aynı anda seyir füzeleri ve İHA’larla saldırdı." ifadesini kullandı.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Popko, Kiev hava sahasında Rusya’nın tüm füze ve İHA’larının savunma sistemlerince imha edildiğini, siviller arasında can kaybı, apartmanlarda veya altyapılarda hasar kaydedilmediği bilgisini paylaştı.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 02.30 civarında Rusların 11 Tu-95 tip stratejik uçağıyla Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini bildirdi.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Rusların Ukrayna’ya toplam 18 seyir füzesi fırlattığını ifade eden Zalujnıy, bunlardan 15’inin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini aktardı.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında ise gece Rus ordusunun Kramatorsk, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerine 5 füze ile saldırdığı belirtildi.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Öte yandan, sosyal medyada Pavlograd şehrine saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde, apartmanların camlarının kırıldığı, şehrin bir kısmında büyük yangın çıktığı görüldü.

     

     
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

    Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Pavlograd’a saldırılarında 3’ü çocuk 25 kişinin yaralandığını aktardı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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