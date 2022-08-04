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Rusya Merkez Bankası döviz kullanımına karşı ek önlem alacak

Rusya Merkez Bankası, 'dost olmayan ülkelerin' attığı adımlar nedeniyle dolar ve Euro kullanımının riskler barındırdığını belirterek, söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurdu

Rusya Merkez Bankası Euro ve dolar kullanımına karşı ek önlem alacak
Rusya'dan Euro ve dolara karşı ek adım
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AA

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Finans piyasası: Güncel koşullarda yeni zorluklar" adlı raporda, finans kurumlarının istikrarının ve ekonominin yapısal dönüşümüne katılımlarını sağlamanın ana önceliklerden biri olduğu belirtildi.

Kalkınmaya yönelik kurumların ve devlet garantilerinin rolünün yakın gelecekte önemli ölçüde artacağına işaret edilen raporda, ekonomik kalkınmayı finanse etmek için borç ve öz sermaye araçlarının genişletilmesinin de son derece önemli vurgulandı.

'MALİ RİSKLERİ ARTIRIYOR'

Rusya'nın dost olmayan ülkeler olarak belirlediği Batılı ülkelerin attığı adımların mali riskleri artırdığı uyarısına yer verilen raporda, "Rus varlıklarının dost olmayan ülkeler tarafından engellenmesi ve dünya rezerv para birimlerindeki ödemelere yönelik operasyonel kısıtlamalar, ABD doları ve Euro kullanırken vatandaşlar ve işletmeler için riskler yaratıyor" denildi.

Rusya Merkez Bankası'nın, söz konusu dövizlerin Rusya'daki kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atacağı belirtilen raporda, "Söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirilecektir." ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca, Rus devlet şirketlerinin dolar ve avro birikimlerini yaptırım uygulamayan ülkelerin para birimlerine dönüştürmelerine yönelik Rus hükümetine de tavsiyede bulunuldu.

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