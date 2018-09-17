Rus Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17'ye ilişkin yeni bulguları Moskova'daki bir basın toplantısında açıkladı. Bakanlık, Malezya uçağını vuran füzenin üzerindeki seri numarasının incelenmesi sonrası, füzenin Ukrayna'ya ait olduğunu ve 1986 yılında üretilmiş olduğunu bildirdi.

Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı füzeyle vurulması sonucu havada ikiye bölünmüş, uçakta bulunan 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. 2014 yılında meydana gelen olayda uçak Ukrayna'daki Rusya yanlısı isyancı güçlerin elindeki bölgeden geçerken BUK füzesiyle vurulmuştu. Moskova yönetimi ise olayda hiçbir Rus silahının kullanılmadığını savunurken, Hollanda'nın liderliğindeki uluslararası soruşturma ekibi, füzenin Kursk kentinde konuşlanan bir Rus tugayından geldiğini belirtmişti.

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