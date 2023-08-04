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        Haberler BBC Dünya Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na insansız deniz araçlarıyla saldırı

        Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na insansız deniz araçlarıyla saldırı

        Rusya, Karadeniz'deki en büyük limanlarından olan Novorossiysk'ye Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu, deniz dronelarının imha edildiğini duyurdu.

        Giriş: 04.08.2023 - 13:35
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        Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na insansız deniz araçlarıyla saldırı
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        Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'nda gece saatlerinde patlamalar yaşandığı haberleri geliyor.

        Novorossiysk, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük ticari limanlarından. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda liman çevresinden patlama sesleri geliyor.

        Rusya Savunma Bakanlığı da bölgedeki donanmaya iki insansız deniz aracıyla yapılan Ukrayna saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

        Açıklamada deniz dronelarının tespit edildiği ve donanmanın dış limanını koruyan Rus gemilerince imha edildiği aktarıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

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