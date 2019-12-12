Kazalar Amiral Kuznetsov'un peşini bırakmıyor

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Rusya'nın tek uçak gemisi konumundaki amiral Kuznetsov'un kaza siciline bir yenisi eklendi.

Aktif göreve başladığı günden bu yana sık sık kazalara sahne olan Amiral Kuznetsov'da, Murmansk'taki limanda bakım işlemleri sürerken yangın çıktığı açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlerde yangında 3 personelin yaralandığı belirtildi.

Yangının üst güvertedeki elektrik odasında başladığı ve gemiden yoğun bir dumanın yükseldiği kaydedildi.

2021'e kadar limana çekilen geminin bakım ve onarım masraflarının 1 milyar doları (70 milyon ruble) bulacağı öngörülmüştü.

2009'da Türkiye'de bulunduğu sırada benzer bir yangına sahne olan uçak gemisi, son olarak limanda üzerine devrilen 70 tonluk vinç yüzünden büyük hasar almıştı.

Yetkililer, Amiral Kuznetsov'da onarılması gereken toplam 52 büyük arıza bulunduğunu belirlemişti.