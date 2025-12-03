Habertürk
        Rusya'da Roblox'a erişim engellendi | Dış Haberler

        Rusya'da Roblox'a erişim engellendi

        Rusya'da dijital oyun platformu Roblox'a erişimin engellendiğini bildirildi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada "Roblox oyununda, aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

        Giriş: 03.12.2025 - 22:26 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:27
        Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’un, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle engellendiği bildirildi.

        Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, bugün Roblox’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

        Roblox’a Rusya’da erişim engeli getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Roblox oyununda, aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor.” denildi.

        Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

        Günlük yaklaşık 110 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcılar arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20 iken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        #rusya
        #Roblox
