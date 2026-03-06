Canlı
        Rusya: Rus gazını Asya pazarına göndereceğiz - Enerji Haberleri

        Rusya: Rus gazını Asya pazarına göndereceğiz

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketlerinin Avrupa'ya sevk ettiği doğal gazı Asya pazarına göndereceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:34
        Rusya: Rus gazını Asya pazarına göndereceğiz

        Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus gazını Avrupa yerine başka pazarlara gönderme konusundaki çalışma talimatını değerlendirdi.

        Rus hükümetinin, Putin’in talimatının ardından şirketlerle görüştüğünü anlatan Novak, “Avrupa'ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik.” dedi.

        Novak, Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle görüşmelere başladığına işaret ederek, “Şirketlerimiz, Avrupa'dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor.” diye konuştu.

        Başbakan Yardımcısı Novak, Rus doğal gazını dost ülkelere göndermek istediklerinin altını çizdi.

        Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti.

        AB Konseyi, gelecek yıl Rusya’dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tümüyle durdurmayı öngören kararı onaylamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

