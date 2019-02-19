Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan "Burevestnik" güdümlü nükleer füzenin en önemli aşaması başarıyla test edildi. Denemeyi, Rus ordusu resmi olarak teyit etmezken, test aşamasının nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise açıklanmadı. Televizyon kuruluşu Russian Today'in yayınladığı görüntülerde bir grup mühendisin bazı bölümleri kapatılmış füzeyi dikkatlice incelediği görülüyor.

"MENZİLİ TOMAHAWK'TAN EN AZ 10 KAT YÜKSEK" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre, nükleer güçle çalışan 9M730 Burevestnik, sınırsız manevra kabiliyetiyle çok uzak mesafelere ulaşabiliyor ve günler boyunca dünya çevresinde dolaşabiliyor. Silahın başarılı bir şekilde çalışması halinde, füzenin Asya'dan Pasifik Okyanusu'na oradan Güney Amerika'ya ve ABD hava sahasına girerek Meksika Körfezi'ne kadar ulaşabilecek güçte olduğu belirtildi. Burevestnik´in menzilinin ABD'ye ait bir Tomahawk seyir füzesinden en az 10 kat daha yüksek olduğu açıklanmıştı.