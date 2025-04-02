Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor

        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki bahar celbinde yaşları 18 -30 arasında değişen 160 bin kadar erkeği orduya çağırdı. Bu, asker sayısını artırmaya hazırlanan ülkede 2011'den bu yana en büyük askeri alım olacak.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.04.2025 - 08:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Üniformalı Rusya lideri Vladimir Putin, arkasındaki yetkililerle yürürken. Getty Images

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki bahar celbinde yaşları 18 -30 arasında değişen 160 bin kadar erkeği orduya çağırdı. Bu, asker sayısını artırmaya hazırlanan ülkede 2011'den bu yana en büyük askeri alım olacak.

        Putin birkaç ay önce Rusya'nın genel asker sayısını 2,39 milyona, aktif personel sayısını ise 1,5 milyona çıkarması gerektiğini söylemişti. Bu durum asker sayısının önümüzdeki üç yıl içinde 180 bin kişi daha artması anlamına geliyor.

        REKLAM

        Koramiral Vlatimir Tsimliyanski, orduya zorunlu askerlik kapsamında yeni alınacak personelin, Ukrayna'daki çarpışma alanlarına gönderilmeyeceğini söyledi.

        Fakat daha önce zorunlu askerlikle silah altına alınanların Rusya'nın sınır bölgelerindeki çatışmalarda öldükleri ve Ukrayna Savaşı'nın ilk aylarında cepheye gönderildikleri haberleri gelmişti.

        ABD'nin ateşkes çabalarına karşın Nisan ve Temmuz arasındaki mevcut celp döneminde asker sayısındaki artışa gidiliyor.

        Rusya, bahar ve sonbahar olmak üzere iki celp döneminde zorunlu askerlikle gençleri silah altına alıyor. Fakat bu celpteki 160 bin kişilik askere alım, geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin kişi daha fazla.

        Geçen yılbaşından bu yana, askerlik yaşını 27'den 30'a yükselten Rusya silah altına alınabilecek genç erkek sayısını artırdı.

        Rusya ayrıca, çok sayıda paralı askeri saflarına katarken, Kuzey Kore'den de binlerce asker aldı.

        BBC ve Mediazone'un teyit ettiği verilere göre Rusya şu ana dek Ukrayna Savaşı'nda 100 binden fazla kayıp verdi. Gerçek sayı ise bunun iki katından fazla olabilir.

        REKLAM

        Putin, Şubat 2022'de başlayan işgalden bu yana ordunun asker sayısını üç kez artırdı.

        Rusya Savunma Bakanlığı Aralık 2023'teki asker sayısı artışını hem Ukrayna Savaşı'ndan hem de "Nato'nun genişlemesinden kaynaklanan artan tehditlerle" açıklamıştı.

        Nato, Rusya'nın Ukrayna işgalinin doğrudan bir sonucu olarak Finlandiya ve İsveç ittifak saflarına katmıştı.

        Finlandiya 1343 kilometreyle Rusya'yla en uzun sınıra sahip Nato ülkesi ve Başbakan Petteri Orpo, Rusya'ya komşu diğer ülkelerle birlikte anti-personel mayınlarını yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan çekilmişti.

        Polonya ve Baltık ülkeleri de iki hafta önce benzer kararlar almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        ABD'de yargıç Trump'ın kararını durdurdu
        ABD'de yargıç Trump'ın kararını durdurdu
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!