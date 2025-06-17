Rusya, Trump'a destek verdi: Çıkarılmamız hataydı, G7 gereksiz bir organizasyon

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "G8 Zirvesi'nden Rusya'yı atmak çok yanlış bir karardı" açıklamasının ardından bir açıklama yaparak G7 formatının kendileri için değerli bir anlam taşımadığını, gereksiz bir organizasyon olduğunu bildirdi.

G8'den Rusya'nın atılmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Kremlin, İran ve İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili de açıklamalar yaptı.

İran'da bulunan Rus vatandaşlarına Azerbaycan üzerinden ülkeyi terk etme yolu açtıklarını bildiren Kremlin, "Şu anda İsrail arabuluculuğa yönelme ya da bir çözüm yolu arama konusunda isteksiz görünüyor" dedi.

Kremlin, iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı, "Gerilim hızla yükseliyor. Öngörülemezlik seviyesi hat safhada" yorumunu yaptı.