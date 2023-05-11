"ONU KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Daha önce yangından bir hayvan kurtarmadığını ifade eden Teğmen Asanov, "Odaları incelemek için içeri girdim ve odanın zemininde bir kedi buldum. Bilinci yerinde değildi, kıdemli itfaiyeci Alexei Volkov ile birlikte kediyi dışarıya çıkardık. Daha önce hayvanları kurtarmak zorunda kalmamıştık ama kediyi kendine getirmek için her şeyi yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.