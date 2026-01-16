'Rüya Gibi' artık pazar akşamları izleyiciyle buluşuyor

SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi' 25 Ocak'tan itibaren pazar günleri izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İşte 'Rüya Gibi'nin 8'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Aydan, Emir’in hayatı için endişe ederken, düşmanı Bora ile işbirliği yapması dikkat çekiyor.

Fiko ve Çiğdem bu iş birliğini onaylamazken Komiser Efe ve Çiğdem’in romantik yakınlaşması dikkatleri çekiyor.

Yayınlanan tanıtıma Emir’in gizli sığınağı olan perili köşke Komiser Efe’nin yaptığı büyük operasyon damga vuruyor.