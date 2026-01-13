Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Rüya Gibi canlı izle: Show TV’de Rüya Gibi 7.bölüm tamamı full izle

        Rüya Gibi canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi 7.bölüm tamamı full izle

        Rüya Gibi dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 7. bölümü aynı anda Show TV canlı yayın izleme ekranınan da kesintisiz bir şekilde yayınlanacak. Peki, yedinci bölümde neler olacak? İşte, Rüya Gibi 7. bölüm canlı izleme ekranı ve bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi 7.bölümüyle ekrana gelecek. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Rüya Gibi canlı izle araştırması yapıyor. Yayınlanan tanıtımda Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin’in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur. İşte, Rüya Gibi yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        2

        RÜYA GİBİ 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin’in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur.

        Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin’in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur.

        Emir, Boris’in başlattığı geri dönüşü olmayan bir savaş için hazırlık yapar.

        Efe ve Çido arasındaki yakınlaşma derinleşirken, Efe hiç istemediği bir nişanın eşiğine sürüklenir.

        Emir, Aydan’ın boşanma kararını destekler ve önündeki engelleri kaldırmak için riskli bir hamle yapar. Aydan ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

        3

        RÜYA GİBİ İZLE

        Rüya Gibi 7. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        RÜYA GİBİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"