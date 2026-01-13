Rüya Gibi canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi 7.bölüm tamamı full izle

RÜYA GİBİ 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin’in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur.

Emir, Boris’in başlattığı geri dönüşü olmayan bir savaş için hazırlık yapar.

Efe ve Çido arasındaki yakınlaşma derinleşirken, Efe hiç istemediği bir nişanın eşiğine sürüklenir.

Emir, Aydan’ın boşanma kararını destekler ve önündeki engelleri kaldırmak için riskli bir hamle yapar. Aydan ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.