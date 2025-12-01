'Rüya Gibi'de rüya gibi değişim
SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi', yarın akşam izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı
İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir’le yolu kesişen Aydan’ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alan dizide karakterlerin dönüşümü dikkat çekecek.
Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu’nun canlandırdığı; 'Aydan', 'Çido' ve 'Fiko'nun dostluklarından güç alarak çıkacakları yolculukta, tehlike dolu yükselişleri izleyenleri ekrana bağlayacak.
Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini;r Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi', yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.