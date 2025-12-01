Rüya Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu: Rüya Gibi dizisi oyuncularında kim kimdir?
Show TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği, TMC Film imzalı dizide Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler rol alıyor. Diziden yeni kareler gelirken fragman yayınlandı. Peki Rüya Gibi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncu kadrosunda kim kimdir?
Rüya Gibi konusu ve oyuncuları belli oldu. Show TV’de yeni başlayacak olan Rüya Gibi'nin 1. Bölümünde; Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Heyecan dolu fragman izleyiciyle buluştu. İşte, Rüya Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
RÜYA GİBİ 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Rüya Gibi'nin 1. Bölümünde; Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür.
Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir’le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır
RÜYA GİBİ HİKAYE, KÜNYE VE OYUNCULAR
Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.
Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.
Yapım : TMC Film
Yapımcı : Erol Avcı
Yönetmen : Selim Demirdelen
Senaryo : Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen
RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU
Seda Bakan (Aydan)
Ahsen Eroğlu (Çiğdem)
Şebnem Bozoklu (Fiko)
Efe’nin (Emre Bey)
Celil Nalçakan (Tarık)
Devrim Yakut (Hayriye)
Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.