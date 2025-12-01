Rüya Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu: Rüya Gibi dizisi oyuncularında kim kimdir?

RÜYA GİBİ 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya Gibi'nin 1. Bölümünde; Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür.

Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir’le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır

RÜYA GİBİ HİKAYE, KÜNYE VE OYUNCULAR

Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.

Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

Yapım : TMC Film

Yapımcı : Erol Avcı

Yönetmen : Selim Demirdelen

Senaryo : Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen